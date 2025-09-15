中国の新築住宅価格が約8割の都市で下落していることが分かりました。中国国家統計局の発表によりますと、2025年1月から8月までの不動産開発投資額は前の年の同じ時期と比べてマイナス12.9％となりました。また、8月の新築住宅価格指数は主要70都市のうち約8割にあたる57都市で前の月と比べて下落し、厳しい不動産不況が続いていることが分かりました。一方、消費動向を示す8月の小売売上高は前の年の同じ月に比べて3.4％増えたも