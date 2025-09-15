お笑いタレント明石家さんま（70）が、13日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（後11・20）に出演。間違って購入した馬券が見事的中していた芸人の話題を受け、自身の考えを語った。お笑いコンビ、爆笑問題の田中裕二が出演しているテレビ東京「ウイニング競馬」の公式Xが7日に更新され、「紫苑Sの馬券を田中さんは『前日発売』にマークを忘れ京成杯AHの馬券を買ってしまっていたことが発覚！改めてマークした馬券を購入し