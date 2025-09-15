「阪神−中日」（１５日、甲子園球場）阪神のニック・ネルソン投手が来日２度目の先発で、５回３安打１失点。来日最長イニングを投げて２勝目の権利を手にして、勝利をリリーフに託した。前回登板４日・中日戦（バンテリン）に続く先発マウンド。初回先頭の岡林に左前打を許すも、後続を断って無失点。三回１死一、三塁で田中の犠飛で１点を失ったが、追加点は与えず。五回を投げきり、リードを保って伊原へ継投となった。