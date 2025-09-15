秋の全国交通安全運動の一環として、お笑いコンビ・ガンバレルーヤが自転車に乗る際にヘルメットを着用することの重要性を呼びかけました。ガンバレルーヤよしこさん「ヘルメットを被っていなかったことによって病院送りになった人もいるって聞きます」お笑いコンビ・ガンバレルーヤの2人は、きょう、新宿警察署の一日警察署長を務めました。自転車の事故が起きた際、ヘルメットを着用していないと死亡率が1.8倍になることに触れ