【ニューデリー共同】インド自動車工業会が15日発表した8月の国内乗用車販売台数は、前年同月比9.0％減の28万839台だった。最大手のスズキ子会社マルチ・スズキは8.2％減の13万1278台となった。同工業会はメーカー各社の出荷調整が減少の理由としている。他の日系メーカーは、トヨタ自動車が2万9295台で前年同月と比べて微増。ホンダは3850台、日産自動車は1384台でいずれも減少した。インド財務省は22日から日本の消費税に