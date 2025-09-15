左大腿（だいたい）二頭筋の肉離れと診断された川崎のジェジエウ（資料写真）Ｊ１川崎は１５日、ＤＦジェジエウが左大腿（だいたい）二頭筋の肉離れと診断されたと発表した。全治は非公表。３日のＹＢＣルヴァン・カップの浦和戦で負傷した。