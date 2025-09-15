麻雀プロリーグ「Ｍ．ＬＥＡＧＵＥ（Ｍリーグ）」２０２５―２６シーズンが１５日、開幕。ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツは岡田紗佳、堀慎吾、渋川難波に加え、新メンバーの阿久津翔太の４人体制でシーズンに臨む。岡田は１３日のプロ野球・ヤクルトＶＳＤｅＮＡ戦（神宮球場）で、今季の新ユニホームを着用して始球式を行った。「まさか麻雀牌よりも先にボールを握ることになるとは思ってなかったんですけど、ああいう場にＭリ