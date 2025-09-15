アニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の本間芽衣子役などで知られる、人気声優・茅野愛衣さんの本誌『おとなの週末』人気連載「コヨイのカヤノ」。2025年9月16日発売の10月号では、前回、前々回に引き続き、東京・神楽坂にあるお店へ。3回連続になってしまうのは仕方がないほど、魅力的なお店が揃っているエリアです。『コヨイのカヤノ』第57杯は神楽坂で日本酒に合わせた料理を堪能します！神楽坂通りはもちろん、