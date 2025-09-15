◆バレーボール男子世界選手権第４日（１５日、フィリピン・マニラ）１次リーグ（Ｌ）が行われ、Ｇ組で世界ランク７位の日本が同９位のカナダに０―３で完敗し、２連敗で組で上位２チームが進む決勝トーナメント進出の可能性が消滅した。世界選手権でここまで１セットも奪えず、１３日にトルコ、この日はカナダにいずれもストレート負けで、５１年ぶりのメダル獲得の夢も破れた。第１セット（Ｓ）から日本はサーブレシーブ