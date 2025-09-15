◆パ・リーグ日本ハム―西武（１５日・エスコンフィールド）日本ハムの浅間大基外野手が、昇格即スタメンに応えるダメ押し弾を放った。６回、逆転に成功し、３点のリードを奪いなおも２死一、三塁の場面だった。西武・黒木の真っすぐを左翼ポール際に運ぶ２号３ラン。「執念」と今川の決まり文句を拝借した。昇格後、絶好調だった今川が１４日の試合中に右太もも裏を痛め登録抹消。代わって、急きょ１軍に呼ばれたのが浅間