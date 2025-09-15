先月李在明（イ・ジェミョン）大統領と石破茂首相の首脳会談で韓日両国は未来志向的で相互互恵的な共同の利益に向け協力することで合意した。これで韓日関係は新政権発足にともなう不確実性を解消し順調なスタートを切ることになった。李大統領の訪日は韓国の対日外交に3つの課題を残した。最初に、韓日関係の未来ビジョンを盛り込んだ新しい共同宣言の採択だ。李大統領は訪日に先立ち、金大中・小渕宣言に続く新たな宣言を推進し