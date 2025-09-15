札幌管区気象台は１５日、北海道釧路市と足寄（あしょろ）町にまたがる雌阿寒岳（めあかんだけ）の噴火警戒レベルを、「１（活火山であることに留意）」から「２（火口周辺規制）」に引き上げた。レベル２になるのは２０１８年１１月以来。同気象台によると、雌阿寒岳では１１日から火山性地震が増加し、火口から白い噴気が確認されている。１５日に職員が現地観測し、噴気量が増えていることや、火口近くで火山灰が堆積（たい