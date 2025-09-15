週明け１５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比１０．０９ポイント（０．２６％）安の３８６０．５０ポイントと続落した。中国経済の減速が不安視される流れ。取引時間中に公表された中国の経済指標では、８月の小売売上高や鉱工業生産が市場予想を下回り、１〜８月の不動産開発投資は縮小率が拡大した。米中協議の進ちょくも気がかり材料となっている。貿易問題などを巡る閣僚級の米中協議は１４日