【ソウル共同】韓国行政安全省は15日、戦時中に朝鮮半島出身者を含む183人が犠牲になった山口県宇部市の海底炭鉱「長生炭鉱」水没事故で、8月に回収された人骨に関し「政府がDNA鑑定を行う方策を関連部署と協議する」と表明した。同省の担当者が15日、遺族らとの面談で伝えた内容として発表した。人骨を回収した日本の民間団体「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」と韓国政府が、一部遺族のDNAデータを保有している。遺族側は15