自民党の総裁選挙の告示まで1週間となりました。出馬会見をした重鎮議員が地元で支持固めを図る一方、今週の出馬会見を見込む4人の議員の準備は大詰めを迎えています。すでに出馬会見を行った茂木前幹事長は、地元の栃木県で米作りの現場を視察し、農家から課題について意見を聞くなど、15日も着々と支持固めを進めています。茂木前幹事長：生産者・消費者、お互いがある程度満足できる政策にしていかなければならない。一方、先週