◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)バレーボール男子世界選手権は15日、予選ラウンド2戦目に臨んだFIVBランク7位の日本は、同9位のカナダに0-3(20-25、23-25、22-25)で敗戦。2連敗で予選敗退が決まりました。各プールの上位2チームが突破となる予選ラウンド。プールGの日本は、初戦のトルコ戦でストレート負けしました。窮地に立っていた日本は、カナダのブロックに苦戦。第1、2セットと奪われ、崖っぷちと