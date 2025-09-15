フィリピンで大規模な火災があり、1100世帯以上が家を失い避難しています。地元メディアによりますと首都マニラにあるスラム街で13日夜、大規模な火災が発生しました。現場周辺は住宅密集地で火は急速に燃え広がりました。14日朝までに消し止められましたが、1100世帯以上が家を失い避難生活を送っているということです。この火災で3人がけがをし、今のところ死者がいるとの情報はありません。地元当局は火災の原因を調べています