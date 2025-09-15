3連休最終日、各地の高速道路では渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターによりますと、午後3時時点で、中央道上りの小仏トンネル付近を先頭に最大22km、関越道上りの東松山インターチェンジを先頭に18kmの渋滞が発生しています。また、東名高速上りの足柄バス停付近での事故により、新東名高速道路まで15kmの渋滞が発生しています。関越道上りの坂戸西スマートインターチェンジ付近では30kmの渋滞が予測されています。最