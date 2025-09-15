俳優佐々木蔵之介（57）が15日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時50分）に生出演。今後、出演したい番組について本気をのぞかせた。これまで医師、刑事、ニュース番組スタッフ、銀行支店長、政治家、大学教授などさまざまな役を演じてきたが、MCバナナマン設楽統から「しっかりとした上司の役が多いですけど」と話しかけられ「そうかもしれませんね」と返した。陣内智則から「悪役とか犯人役とかは」と問われて「