ひなげしのような可憐な姿は変わらない─。アジアの有名人であるアグネス・チャンが今年70歳に。孫や親の介護など、多くの人が経験する人生の節目を迎えた今、輝きの秘訣について伺いました。【写真】70歳にはとても見えない…若々しいアグネス「みんなで一緒に100歳まで頑張ろう!」という気持ち17歳のときに香港から来日し、アイドル歌手としてデビューしたアグネス・チャン。8月に70歳を迎え、著書『70歳、ひなげしはなぜ枯