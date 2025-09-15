15日正午すぎ、金沢市内の県道で軽乗用車が木にぶつかり炎上する事故があり2人が死亡しました。事故があったのは金沢市二俣町の県道金沢井波線で15日午後0時半前、軽乗用車が反対車線を超え木にぶつかり炎上しました。警察によりますと火はおよそ30分後に消し止められたものの身元不明の2人の遺体が見つかったということです。現場はトンネルを出た後の急な左カーブで警察と消防は、身元の特定を急ぐとともに事故の原因を調べてい