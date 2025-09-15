ティーウェイ航空は、「9月のt割」セールを9月30日まで開催している。日本発着ソウル・清州・大邱・釜山・済州行きを対象に、運賃を最大20％（東京/成田発着は最大15％）割り引く。片道運賃の一例は、東京/成田〜ソウル/仁川線が9,860円からなど。燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。割引コードは「KOREASEP」。さらに、最大3,500円を割り引くクーポンも併用できる。搭乗期間は9月1日から2026年3月28日まで。一部日程は対象