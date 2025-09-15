NPB(日本野球機構)は15日の公示を発表。巨人は田中将大投手を1軍登録し、赤星優志投手を登録抹消しました。田中投手は今季7試合に先発し2勝2敗、防御率5.20です。8月21日のヤクルト戦で日米通算199勝目をあげましたが、200勝をかけて臨んだ8月28日の広島戦は2回5失点(自責4)で敗戦。翌29日に抹消となりますが、3日のヤクルト2軍戦では5回無失点と好投しました。田中投手はこの日のDeNA戦に先発予定。日米通算200勝を狙います。一方