３連休最終日の９月１５日、北海道内は晴天に恵まれ各地で夏の陽気となっています。行楽地では多くの観光客や家族連れで賑わいを見せていました。（竹井アナウンサー）「北海道最高峰の大雪山系の旭岳。緑一色のように見えますが、少しずつ黄色く色づいています」標高およそ２３００メートルの大雪山系旭岳です。３合目から５合目付近にかけて「ナナカマド」や「チングルマ」などの高山植物か少しずつ色づき始めていま