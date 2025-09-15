「日本ハム−西武」（１５日、エスコンフィールド）日本ハム・万波が代打で登場し、特大の２０号３ランを放った。万波の２０本塁打は２年ぶり２度目。６点リードの七回、無死一、二塁。状態が上がらずベンチスタートも増えていた中で、打った瞬間に確信する一発。ライナーで左翼２階席へ放り込んだ。鬱憤（うっぷん）を晴らす一撃。ファンからも大歓声がわき起こっていた。