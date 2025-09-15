15日、山陽新幹線は大雨のため岡山駅～広島駅間で運転を見合わせていましたが、午後4時10分から再開し、徐行運転をしています。このため、新大阪駅～博多駅間の一部列車に遅れがでています。（9月15日午後4時10分の情報）