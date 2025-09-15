「セントライト記念・Ｇ２」（１５日、中山）皐月賞馬のミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大）が１番人気の支持に応えて秋初戦を勝利で飾った。２着に８番人気のヤマニンブークリエ、３着に２番人気のレッドバンデが入り、上位３頭は菊花賞（１０月２６日・京都）の優先出走権を獲得した。３連単は１万９７７０円。ダービーで６着に敗れたミュージアムマイルだったが、秋始動戦で貫禄を見せつけた。道中は中団後方に構