きのうの夜、福島県喜多方市の住宅にクマが侵入し、飼い犬が襲われる被害がありました。きのう午後9時すぎ、福島県喜多方市の住宅で、住民の男性が飼い犬の鳴き声を聞き、窓を開けたところ、体長およそ1メートル50センチのクマと遭遇しました。男性は窓を閉めて、その場を離れたため、けがはありませんでした。住民の男性「（クマが）向かってきた。そうしたら、クマの手が入ってきて（窓を）閉めて、攻防戦ですね」クマはその後、