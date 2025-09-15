あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「真面目」の略語は？「真面目」の略語はなんでしょうか？日常のなかで使うフレーズですよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「マジ」でした！マジとは、元々、真面目を意味する言葉。江戸時代では芸人たちの楽屋言葉（現在でいう業界用語）として使