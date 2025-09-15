俳優の佐々木蔵之介が１５日、フジテレビ系「ノンストップ！」にゲスト出演。飛行機好きが高じて手に入れた究極の飛行機コレクションを明かした。国内外を問わず、大の旅行好きという佐々木。それがきっかけとなり、「飛行機の番組に出てくださいと言っていただいて。飛行機乗ったら、飛行機好きになって。だんだんいただくことが多くなって」と、模型など航空機コレクションが増えていったという。その中でも、佐々木の自宅