韓国の制作会社・ＢＩＧＩＮＳＱＵＡＲＥがフジテレビと共同制作契約を締結し、ドラマ「個人タクシー」（全８話）を制作すると発表したと１５日、現地メディアのＪＴＢＣなどが報じた。同作は同名ウェブ小説が原作で、予約した客だけを乗せる怪しいタクシーを舞台に、誰もが共感し癒やしを届けたいと思う乗客たちの、平凡ながらも特別な物語がリクエスト曲とともに流れる、ヒューマン・ヒーリングミュージックドラマだという。