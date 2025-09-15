うどんチェーン「丸亀製麺」が韓国に出店しました。4年前に撤退していて、2度目の挑戦となります。きょう、韓国・ソウルの中心部にオープンしたのは、日本のうどんチェーン「丸亀製麺」です。カウンターでうどんを受け取り、レジの前に天ぷらが並ぶ、おなじみのスタイル。韓国人の好みに合わせて、辛さを売りにしたものなども用意されています。実は、丸亀製麺の韓国出店は今回が2度目。2021年までに10店舗以上を構えましたが、直