◆パ・リーグロッテ―楽天（１５日・楽天モバイル）ロッテ・河村説人投手が先発し５回１／３、１００球を投げて４安打、５四死球、３失点で降板し、２勝目はならなかった。４回までに４点のリードをもらったが、４回に２四球などがからみ、２失点。２点リードで迎えた６回は１死一、二塁のピンチを招いて降板。この後、救援陣が踏ん張れずに２点を失い、同点に追いつかれた。「早いうちに野手が点を取ってくれて、もうちょ