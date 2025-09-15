◆大相撲▽秋場所２日目（１５日、東京・両国国技館）東十両６枚目・嘉陽（中村）が、東十両７枚目・玉正鳳（片男波）を押し出して、今場所初白星を挙げた。「体が動いていた。昨日もあのような相撲が取れれば良かった」と笑顔で話した。夏巡業を「左第１趾剥離骨折」で休場。休場していた８月はウォーキングや雑穀米を食べるなどして、一時は減量に成功。しかし徐々にリバウドしていき、一時は１７２キロだった体重は現在１