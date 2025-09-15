◆秋季高校野球富山県大会▽３回戦富山商６―１高岡商（１５日・高岡西部）富山商が６―１でシード校の高岡商に快勝。注目の“両商対決”を制し、８強入りを決めた。１８２センチのアンダースロー右腕、浅井亮介（２年）が公式戦で初先発。長い腕をしならせ、地上高１０センチの高さから、浮き上がるボールや地を這うような軌道で凡打の山を築いた。４回には左越え本塁打を浴びたが、８回まで２安打、７三振、１失点と力投。