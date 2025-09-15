◆バレーボール男子世界選手権第４日（１５日、フィリピン・マニラ）１次リーグ（Ｌ）が行われ、Ｇ組で世界ランク７位の日本が同９位のカナダと対戦した。１次Ｌ初戦で世界ランクで格下のトルコにストレート負けを喫した日本。組で上位２チームが進む決勝トーナメントに向け、これ以上は１つも負けられないが、カナダに２セット（Ｓ）を連取され、崖っぷちに立たされた。第１Ｓを２０―２５で落とし、第２Ｓもサーブレシ