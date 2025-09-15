女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2019年9月29日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝人によってはヨリを戻すこともあるかもしれませんが、基本的に元カレは過去の存在。現在、恋人や夫と上手くいっている状況で目の前に現れても正直なところ、迷惑に思う人も多いでしょう。◆浮気されたため、新たに別の男子と交際「高校生の