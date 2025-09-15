中国・上海で8月に開催されたアジア最大級のペットに関する展示会「ペットフェア・アジア」で、龍のタトゥーを背中に彫り込まれたイヌが会場に姿を現し、物議を醸した問題。体毛のないメキシカン・ヘアレス・ドッグがタトゥーを入れることを望むはずはなく、飼い主の身勝手な行為に批判が相次いだ。【前後編の後編。前編から読む】【写真】〈中国でタトゥー犬に批判殺到〉前足の付け根あたりから背中、お尻に至るまでびっしりと