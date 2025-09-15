プロ野球・DeNAは15日、堀岡隼人投手を1軍登録、藤浪晋太郎投手の登録を抹消しました。堀岡投手は前回7月3日の中日戦で9回から登板しましたが、0回2/3を2失点。翌日の4日に登録を抹消されました。今季ここまで12試合で防御率3.75となっています。藤浪投手は前日の巨人戦で先発し2回4失点で降板。ここまで4試合で1勝0敗、防御率3.05となっています。