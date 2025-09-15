【ワシントン＝池田慶太】米アラスカ州で開かれた米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領による首脳会談から、１５日で１か月を迎える。最大の焦点だったウクライナ和平を巡る両者の溝は、埋まるどころか一段と深まっている。「プーチンが会談したいときに（ウクライナ大統領のウォロディミル・）ゼレンスキーは会いたくなかった。今はゼレンスキーが会談したいのにプーチンは疑問符だ」。トランプ氏は１２日の米ＦＯＸ