ユナイテッド航空機が成田空港から飛行中に、関西空港に緊急着陸したトラブルで、国の運輸安全委員会の調査官は15日、火災警告が出た貨物室に火災の痕跡はなかったと明らかにしました。【映像】関西空港の様子12日、成田空港発フィリピン・セブ行きのユナイテッド航空32便は、飛行中に貨物室で出火したとの警告表示が出たため、午後9時すぎに関西空港に緊急着陸し、乗客5人が軽いけがをしました。運輸安全委員会の航空事故調