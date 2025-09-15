◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京)大会3日目の15日、女子3000m障害の予選が行われ、齋藤みう選手(パナソニック)が9分24秒72の特大日本記録をマークしました。齋藤選手は早狩実紀さんが2008年に記録した9分33秒93の日本記録を17年ぶりに更新。「ずっと応援していただいたので、なんとか期待に応えたいという気持ちでした。練習ができていたので、自分の力が出せれば記録は出るかなと思っていたんですけど、日本記録を約10秒更新で