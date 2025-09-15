7月末の伊吹第1グラウンド（滋賀県米原市）、酷暑の中でホッケー女子「滋賀クラブ」の練習が行われていた。村居朋香選手（23）は中盤のMFとしてチームをまとめつつ、3時間あまりの密度の濃い練習を終えた。【写真】ホッケーの練習に励む警察官の村居朋香さん高校卒業後に遠ざかっていたホッケーに、昨夏復帰した。本職は警察官。普段は大津市の膳所駅前交番で「まちのお巡りさん」として勤務しつつ、国スポでの活躍を誓う。