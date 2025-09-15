俳優阿部寛（61）が15日、主演映画「俺ではない炎上」（山田篤宏監督、26日公開）炎上体験イベントを東京・日大芸術学部江古田キャンパスで行い、映画学科で学ぶ約200人の学生と交流した。SNSとの付き合い方について、「あまりやらない」「見ない」としながらも、「20年くらい前、ドラマに入った時に『2ちゃんねる』は見るようにしていました」と明かした。「あえて批判を見るんですよ。なるほど、こういうふうにとらえるんだなと