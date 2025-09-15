高校野球・秋の県大会準々決勝の結果です。金足農業は秋田にサヨナラ勝ち。能代松陽は鹿角に延長10回タイブレークの末、サヨナラ勝ちを収めました。明桜は2年ぶり、秋田中央は12年ぶりのベスト4進出です。準決勝は20日・土曜に秋田市のこまちスタジアムで行われます。