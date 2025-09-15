◆オリックス―ソフトバンク（15日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの山川穂高が痛恨の2打席連続併殺打に倒れた。3試合ぶりに7番DHでスタメン出場。2回は1死一塁から遊ゴロ併殺打、4回も無死一塁から三ゴロ併殺打と打線の流れを断ち切ってしまった。DHでの出場が続いていた近藤健介が腰の張りのためベンチスタート。山川は3試合ぶりにスタメンに名を連ねたが、序盤は苦しい打席が続いた。