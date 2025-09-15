JR西日本によると、山陽新幹線は15日午後3時10分から三原駅〜東広島駅間の大雨のため岡山駅〜広島駅間で運転を見合わせている。同3時31分現在、現地では激しい雨が降り続いている。このため、岡山駅〜新大阪駅間の東京方面行きの列車と広島駅〜博多駅間の博多方面行きの列車に遅れが発生している。運転再開見込みは現在確認中。同3時55分現在、雨がやんできている。運転再開は同4時時10分ごろとなる見込み。現地の状況により、運