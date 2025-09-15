＜ソニー 日本女子プロ選手権最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞大会最終日の9月14日は23歳の誕生日。寺岡沙弥香は自らをプレーで祝福した。24位から出ると、7バーディ・4ボギーの「69」で回りトータル2アンダー・10位タイに浮上。優勝争いした「NEC軽井沢ゴルフ72」以降、3試合連続で予選落ちとしていたが、思い出のある地でトップ10入りを果たした。【写真】総額300万円！ソニーの副賞がすごい