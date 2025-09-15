北海道上ノ国町で、道道を歩くおよそ１メートルほどのクマ１頭が目撃されました。周辺ではここ数日、同じ個体の可能性のあるクマが複数回目撃されているということで、警察は警戒を強めています。道沿いの草を食べ歩く１頭のクマ。目撃されたのは上ノ国町湯ノ岱の道道５号です。午後０時半すぎ、木古内方面から上ノ国町へ向かっていたドライバーから、「道路の真ん中にクマ１頭がいて、車が近づいたら東側の草地に立ち