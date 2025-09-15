9月15日午前、静岡市葵区の珈琲店の駐車場で公然とわいせつな行為をした疑いで63歳の男が現行犯逮捕されました。 公然わいせつの疑いで逮捕されたのは静岡市葵区に住む自称会社員の男（63）です。 警察によりますと、男は9月15日午前11時ごろ、静岡市葵区の珈琲店の駐車場で陰部を出した疑いがもたれています。 警察によりますと、男はズボンのチャックから出していたということで、目撃者から「自慰行為をしている」と警察に通